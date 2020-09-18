Державна прикордонна служба України затримала на Закарпатті групу паломників, які незаконно хотіли перетнути кордон України.

Співробітники Мукачівського прикордонного загону спинили автомобіль Mersedes, у якому перебували сім хасидів-паломників.

За даними Держприкордонслужби, двоє з них є громадянами США та Ізраїлю, інші не мали з собою документів, що посвідчують особу.

Усі вони намагались перетнути кордон за допомогою двох громадян України з Угорщини.

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Усіх хасидів затримали. Наразі вони перебувають у підрозділі поліції. Прикордонники направили повідомлення для внесення в ЄРДР за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Хасидам-паломникам загрожує позбавлення волі до дев’яти років.

Окрім того, на Львівщині у пункті пропуску Краківець працівники Держприкордонслужби викрили одного паломника, який вдавав з себе українця та хотів перетнути кордон.

Під час перевірки чоловік надав прикордонникам паспорт громадянина України, щоб незаконно в’їхати до країни.

Працівники встановили, що чоловік насправді є громадянином Австрії, а справжній паспорт він ховав у взутті. 35-річному іноземцю заборонили в’їзду в Україну на 3 роки.

Також Держприкордонслужба зазначила, що румунські прикордонники повідомили про дві спроби незаконного перетину кордону. Загалом за останню добу вони затримали 10 хасидів-паломників, які намагались незаконно потрапити до України.

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Також 18 вересня на пункті пропуску Нові Яриловичі прикордонники фіксують зменшення хасидів-паломників.

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На українсько-білоруському кордоні з 14 вересня перебувала велика кількість іноземців, які хотіли потрапити до України на святкування Рош ха-Шана. Загалом поряд з українським кордоном знаходилося близько 1 тис. осіб і вони не полишали надії потрапити до країни.

За даними Держприкордонслужби, на цей час там перебуває близько 600 паломників-хасидів, які також поступово повертаються на територію Білорусі.

Окрім цього, голова Чернігівської обласної організацію Червоного Хреста Оксана Мудра повідомила, що на українсько-білоруському кордоні у чотирьох хасидів виявили коронавірус.

За її словами, хасиди відмовились від госпіталізації до білоруської лікарні та перебувають на пункті пропуску Нові Яриловичі.

Фото: Держприкордонслужба