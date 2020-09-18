Хасиди вранці 18 вересня почали масово залишати українсько-білоруський кордон.

Єврейський Новий рік Рош ха-Шана більшість паломників святкуватимуть у Білорусі, оскільки українська сторона не пропускає хасидів через кордон, щоб вони відвідали Умані, де поховано їхнього духовного наставника Ребе Нахмана, через загрозу погіршення епідеміологічної ситуації та збільшення кількості хворих на коронавірус.

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17 вересня паломників з Ізраїля, які перебувають на українсько-білоруському кордоні, закликали повернутися додому, оскільки Україна не даватиме дозволу на в’їзд для хасидів.

З відповідною заявою звернувся міністр у справах вищої освіти Ізраїлю Зеев Елькін.

Він зазначив, що влада країни зробила все задля того, щоб забезпечити їм можливість потрапити до України і дістатися до Умані, проте отримала негативну відповідь.

МВС України нагадало, що до 28 вересня країна закрила свої кордони для іноземців через пандемію коронавірусу і паломники-хасиди не є винятком.