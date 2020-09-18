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Факти / Україна / Політика

ЄС закликав змінити закон про НАБУ найближчим часом

Європейський Союз закликав Верховну Раду України змінити закон про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) згідно з Конституцією у найближчий час.

У ЄС нагадали, що незалежність НАБУ є головною умовою безвізу та макрофінансової допомоги.

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Речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано зазначив, що у Європейському Союзі взяли до уваги рішення Конституційного суду щодо бюро та вони закликають український парламент змінити закон згідно з Конституцією.

 – Ми хотіли би наголосити на важливості юридичного статусу НАБУ та одночасного забезпечення збереження його незалежності та ефективної роботи. Незалежність та ефективність антикорупційної інфраструктури є ключовими умовами візової лібералізації ЄС та макрофінансової допомоги, – додав речник.

16 вересня КСУ визнав неконституційними низку положень у законі про НАБУ, а саме про повноваження президента України брати участь в утворенні Національного антикорупційного бюро, призначати та звільняти директора.

Окрім цього, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ та визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора.

Джерело: DW

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