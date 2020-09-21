Компанія Firefly Aerospace успішно провела передпольотні випробування своєї першої українсько-американської ракети Alpha.

Всі чотири двигуни Reaver першого ступеня пропрацювали 35 секунд, створюючи неймовірний тиск на вогнетривкі дефлектори стенду.

Також під час випробувань двигуни пройшли перевірку вектора тяги, потужності і стабільності роботи. Це випробування стало одним з найважливіших напередодні першого польоту ракети-носія.







У США успішно випробували українсько-американську ракету Alpha / 2 фотографии

– Ми будуємо велику космічну вертикаль скоро будемо готові надавати весь спектр послуг в космічній галузі – від запуску корисних вантажів і виробництва супутників, до систем управління та аналізу отриманих даних. Крім того, запуск стане важливою подією для України. Це покаже передусім молодому поколінню, що ми здатні виробляти інтелектуальний продукт, що космос для нас – це не мрія, а реальність, – сказав засновник Noosphere і Firefly Aerospace Макс Поляков.

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Наразі ракета Firefly Alpha знаходиться на космодромі Ванденберг у Каліфорнії (США). Перший політ намічений на кінець осені 2020 року.

Ракетний комплекс Нептун

ЗСУ взяли на озброєння ракетний комплекс 360МЦ Нептун. Його ракети здатні знешкодити такі бойові кораблі, як крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантні та танкодесантні кораблі.

Крім того, Нептун практичний у керуванні і майже непомітний для ворожих радарів.