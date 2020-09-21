Компания Firefly Aerospace успешно провела предполетные испытания своей первой украинско-американской ракеты Alpha.

Все четыре двигателя Reaver первой степени проработали 35 секунд, создавая невероятное давление на огнеупорные дефлекторы стенда.

Также во время испытаний двигатели прошли проверку вектора тяги, мощности и стабильности работы. Это испытание стало одним из важнейших накануне первого полета ракеты-носителя.







В США успешно испытали украинско-американскую ракету Alpha / 2 фотографии

— Мы строим большую космическую вертикаль скоро будем готовы предоставлять весь спектр услуг в космической отрасли — от запуска полезных грузов и производства спутников, до систем управления и анализа полученных данных. Кроме того, запуск станет важным событием для Украины. Это покажет прежде всего молодому поколению, что мы способны производить интеллектуальный продукт, космос для нас — это не мечта, а реальность, — сказал основатель Noosphere и Firefly Aerospace Макс Поляков.

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Сейчас ракета Firefly Alpha находится на космодроме Ванденберг в Калифорнии (США). Первый полет намечен на конец осени 2020 года.

Ракетный комплекс Нептун

ВСУ приняли на вооружение ракетный комплекс 360МЦ Нептун. Его ракеты способны обезвредить такие боевые корабли, как крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантные и танкодесантные корабли.

Кроме того, Нептун практичен в управлении и почти незаметен для вражеских радаров.