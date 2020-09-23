Ми стежимо за цим: посол ЄС про ситуацію з безвізом для України

Євросоюз стежить за антикорупційною інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізовому режиму. У той час посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас висловив стурбованість цим і пообіцяв стежити за перебігом подій.

За його словами, умови для безвізового режиму включають в тому числі інституційні речі.

– І ми стурбовані деякими подіями навколо антикорупційної архітектури… Ми, звичайно, не коментуємо жодним чином рішення Конституційного суду (про неконституційність указу про призначення директора НАБУ, – Ред.). Але ми хочемо зробити акцент на правовій конституційній ясності навколо НАБУ, яка повинна бути відновлена дуже швидко, – зазначив Маасікас.

Він підкреслив, що ситуація навколо бюро має вирішитися найближчим часом.

– Це, звичайно, те, за чим Євросоюз і партнери Євросоюзу спостерігають дуже-дуже уважно. Процес візової лібералізації оцінюється кожен рік, і ми будемо стежити за цим дуже уважно, – додав посол.

Він також уточнив, що заява депутата Європарламенту Віоли фон Крамон про пряму загрозу для безвізового режиму з Україною має вагу, але остаточне рішення за Єврокомісією. У той же час в цих питаннях поки що не зроблено нічого незворотного.

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Погнози євродепутатів скасуванням безвізу для України

В Європарламенті пригрозили Україні скасуванням безвізового режиму через ситуацію з антикорупційними органами.

Першою причиною стало те, що Верховна Рада включила до складу конкурсної комісії щодо адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі людей, яких в ЄП назвали недосвідченими.

Другим приводом стало рішення Конституційного суду України щодо Національного антикорупційного бюро, яким було визнано неконституційним указ п’ятого президента Петра Порошенка від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника головою бюро.

А 16 вересня КСУ визнав неконституційними окремі норми закону. В ЄС відреагували на це і закликали якнайшвидше змінити чинне законодавство.