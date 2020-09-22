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Факти / Україна / Політика

Крим і Донбас довели, що урок Другої світової війни не засвоєно: виступ Зеленського для ООН

Окупація Криму та збройна агресія Росії на Донбасі довели, що трагічний урок Другої світової війни не засвоєний.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в онлайн-режимі на урочистому засіданні Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй з нагоди 75-ї річниці заснування ООН.

– Ми маємо визнати, що XXI сторіччя сповнене конфліктів, агресії, диктатури та порушень прав людини. 75 років тому заснування ООН стало наступним символом – людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Проте окупація Криму та збройна агресія Росії на Донбасі довели, що цей урок не був засвоєний, – наголосив глава держави.

Зеленський також додав, що агресія Росії проти України є не просто зазіханням на суверенітет, а є спробою повернутись до розподілу “сфер впливу” у світі.

Читайте: Україна вимагає в ООН нових санкцій проти РФ

Дональд Трамп не привітав ООН

Президент США Дональд Трамп не виступив під час заходу, хоча був заявлений у розкладі.

Замість нього в.о. заступника постпреда США в ООН Черіт Норман Шале похвалила ООН за її діяльність, але водночас розкритикувала через опір реформам та відсутність прозорості.

Джерело: Офіс президента

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