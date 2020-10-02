Осінні канікули в українських школах можуть перенести на 10 днів раніше, ніж планували. Це хочуть зробити для того, щоб освітній процес, підготовка до виборів та вибори не перетиналися.

Таку заяву зробив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час круглого столу, присвяченому місцевим виборам.

– Ви знаєте, що наразі діє заборона на відвідування шкіл, дитячих садочків сторонніми людьми, зокрема й батьками. Ми розуміємо, що розпочався виборчий процес, і відкриваються виборчі дільниці в школах.

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Віктор Ляшко пояснив, що саме тому на період до виборів і тоді, коли одночасно відбуваються виборчий та навчальний процеси, вхід на виборчу дільницю потрібно організувати окремий від того, через який заходять діти.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов також повідомляв про можливі позапланові канікули у жовтні.

Зокрема, на відпочинок школярів планували відправити 22 жовтня, а повернутися вони мали 30 жовтня.