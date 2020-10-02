Осенние каникулы в украинских школах могут перенести на 10 дней раньше, чем планировали. Это хотят сделать для того, чтобы образовательный процесс, подготовка к выборам и выборы не пересекались.

Такое заявление сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко во время круглого стола, посвященного местным выборам.

— Вы знаете, что сейчас действует запрет на посещение школ, детских садов посторонними людьми, в том числе и родителями. Мы понимаем, что начался избирательный процесс, и открываются избирательные участки в школах.

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Виктор Ляшко объяснил, что именно поэтому на период до выборов и тогда, когда одновременно проходят избирательный и учебный процессы, вход на избирательный участок нужно организовать отдельный от того, через который заходят дети.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов также сообщал о возможных внеплановых каникулах в октябре.

В частности, на отдых школьников планировали отправить 22 октября, а вернуться они должны были 30 октября.