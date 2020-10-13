Вибори в Запоріжжі 2020 року – список кандидатів в мери Запоріжжя

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Українці обиратимуть міських голів та депутатів міських та обласних рад.

Запоріжжя – промисловий обласний центр України. Тут мешкає понад 780 тис. людей. Місто на річці Дніпро є важливим транспортним та економічним центром країни.

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Офіційно зареєстрували кандидатами у мери Запоріжжя 10 людей – вісім чоловіків та двох жінок.

Володимир Буряк

55-річний Буряк є чинним міським головою Запоріжжя. Його висування відбулось від партії Єднання.

З 1987 року він працював на Запоріжсталі, у 2012-му очолив відділ інжинірингу та став головним інженером заводу. У 2015 році переміг на мерських виборах.

Олеся Крамаренко

38-річна Олеся Крамаренко – засновник Громадської організації Дзиґа. Висуванка партії За майбутнє.

Займається приватним бізнесом. У місті відома, як борець за екологію та волонтерка.

Дмитро Осипов

39-річний Дмитро Осипов є професійним військовим. Підполковник є начальником відділу підготовки управління ракетних військ артилерії сухопутних військ ЗСУ.

На вибори пішов самовисуванцем.

Юрій Ружин

48-річний Юрій Ружин очолює патріотичне громадське формування з охорони громадського порядку Хортицький полк. Висуванець Радикальної партії Олега Ляшка.

Володіє акціями у ВАТ Запорізький шиноремонтний завод.

Віталій Рябцев

45-річний приватний підприємець. Висунутий на посаду мера партією Батьківщина.

Авто у кандидата в мери немає, зате є бізнес – ТОВ Лідер-Холод ЛТД.

Віктор Хоцький

58-річний Віталій Хоцький працює заступником директора Департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міськради. Він воював в АТО, має нагороди.

На виборі пішов як самовисуванець.

Валерій Прозапас

43-річний Валерій Прозапас є директором з будівництва у ТОВ Інфра-Буд. Учасник бойових дій на Донбасі у 2014-2015 роках. Висунутий партією Європейська солідарність.

Брав участь в організації будівництва понад 200 об’єктів на території країни.

Елла Слепян

52-річна Елла Слепян є першою заступницею голови Запорізької обладміністрації.

Висуванка партії Наш край.

Денис Тарасов

41-річний Денис Тарасов є директором ТОВ Бізнес-Центр Запоріжжя. Висунутий партією Сила людей.

У кандидата є три квартири в Запоріжжі, дві з яких у спільній власності з дружиною. Також у сім’ї є гараж і автомобіль Ланос.

Віталій Тишечко

42-річний Віталій Тишечко є заступником голови Запорізької облдержадміністрації. Висуванець провладної партії Слуга народу.

З 2001 року він працював на Мотор Січі, а з 2017-го обіймав посаду директора страхової компанія Мотор-Гарант.

Місцеві вибори в Україні

25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори. Вперше вони відбудуться за новим виборчим кодексом, який набрав чинності 1 січня 2020 року.

За результатами опитування соціологічної групи Рейтинг, 55% українців не знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори. 20% опитаних зазначили, що розуміються на новій виборчій системі, ще 26% визнали свою часткову обізнаність.