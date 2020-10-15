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Факти / Україна / Суспільство

Потрібно політичне рішення: ЗСУ готові захопити у полон ватажків “ЛНР” і “ДНР”

Збройні Сили України мають достатньо можливостей, щоб захопити ватажків так званих ЛНР та ДНР – Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос.

Потрібно політичне рішення: ЗСУ готові захопити у полон ватажків “ЛНР” і “ДНР”

– Це завдання, яке можна виконати. Наші спроможності дозволяють зробити будь-яке завдання в будь-якій точці країни, якщо на те буде політичне рішення.

У якості прикладу Кривонос навів спецоперацію з ліквідації начальника “народної міліції ЛНР” у 2017 році.

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Генерал зазначив, що і Пушилін, і Пасічник вже перебували в українському полоні.

У 2019 році, під час чергового обміну полоненими, бойовиків було включено до списків і звільнено.

Джерело: Обозреватель

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