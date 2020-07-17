СБУ затримала організатора “референдуму” щодо проголошення так званої ЛНР

У Сєвєродонецьку силовики СБУ затримали одного з головних організаторів так званого референдуму щодо створення “ЛНР”.

У минулому спільник терористів займав керівні посади в органах внутрішніх справ та навіть очолював департамент транспорту у Луганській міськраді.

У 2014 році чоловікові дісталася посада “міністра транспорту” так званої ЛНР.

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За даними слідства, через високу конкуренцію фігурант вимушено покинув “пост” та повернувся до Сєвєродонецька.

– Протягом декількох років затриманий намагався займатись бізнесом на тимчасово окупованій території. Однак згодом він отримав закордонний паспорт, придбав нерухомість і легалізувався на контрольованій урядом території України, – йдеться у повідомленні.

Згідно з фото та часом перебування на посадах, затриманим, ймовірно, є Андрій Андрєєв (на фото – у чорній куртці справа).

Сепаратисту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

“Русская весна” у Запоріжжі

На початку липня контррозвідка СБУ виявила групу зловмисників, які займалися агітацією за створення “Запорізької Народної Республіки”.

Після подій 2014 року чоловіки всіляко допомагали бойовикам на окупованих територіях Донбасу, а на початку 2020 року розгорнули пропаганду за повалення конституційного ладу та встановлення “республіки” на зразок так званих ЛДНР, але вже у Запоріжжі.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 436-1 (Поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного режиму) КК України.