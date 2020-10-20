Президент України Володимир Зеленський заявив, що оцінює роботу правоохоронних органів у сфері боротьби з корупцією незадовільно.

– Люди кажуть: весна прийшла. Де посадки? Вірите чи ні, але саме цим питанням і словами, які не можна говорити на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками шести правоохоронних органів, – заявив Зеленський під час щорічного послання глави держави до Верховної Ради у вівторок.

Він зазначив, що для роботи антикорупційних органів створені всі законодавчі, оперативні і матеріальні умови.

– А реального результату немає. Я не маю права втручатися в вашу роботу, але маю право дати їй оцінку. Моя оцінка – незадовільна. І я вірю – її можна і потрібно виправити. Я прошу народних депутатів зосередитися на Антикорупційній стратегії на найближчі чотири роки, – підкреслив президент.

Звернення Зеленського в Раді

Володимир Зеленський 20 жовтні виступив у Верховній Раді з щорічним послання глави держави про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Під час свого звернення президент згадав заслуги і цілі, які були досягнуті в цьому році, а також підкреслив насущні проблеми.