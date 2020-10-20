Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оценивает работу правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией неудовлетворительно.

— Люди говорят: весна пришла. Где посадки? Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями шести правоохранительных органов, — заявил Зеленский во время ежегодного послания главы государства к Верховной Раде во вторник.

Он отметил, что для работы антикоррупционных органов созданы все законодательные, оперативные и материальные условия.

— А реального результата нет. Я не имею права вмешиваться в вашу работу, но имею право дать ей оценку. Моя оценка — неудовлетворительная. И я верю — ее можно и нужно исправить. Я прошу народных депутатов сосредоточиться на Антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года, — подчеркнул президент.

Обращение Зеленского в Раде