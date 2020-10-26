Другий тур виборів міських голів у містах, де жоден кандидат не набрав 50% голосів, можуть призначити до 15 листопада.
Точний день буде відомий після 6 листопада, коли Центральна виборча комісія повинна оголосили остаточні результати голосування.
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Другий тур можливий у громадах, де є більше ніж 10 тис. виборців. Міських голів тут обирають за мажоритарною системою абсолютної більшості – перемогу отримує той кандидат, який набере більше ніж 50% голосів.
За попередніми даними, другий тур буде у:
- Львові;
- Києві;
- Одесі;
- Дніпрі;
- Черкасах;
- Миколаєві;
- Ужгороді;
- Кривому Розі;
- Дрогобичі.
Місцеві вибори 2020
25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, на яких українці обирали депутатів місцевих органів самоврядування та голів населених пунктів.
Результати екзит-полу показують, що в багатьох великих містах відбудеться другий тур виборів міських голів.
За попередніми підрахунками явка на місцевих виборах 25 жовтня стала на 10% нижчою від попередніх виборів і склала 37%.