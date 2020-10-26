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Факти / Україна / Суспільство

Коли другий тур місцевих виборів в Україні

Другий тур виборів міських голів у містах, де жоден кандидат не набрав 50% голосів, можуть призначити до 15 листопада. 

Точний день буде відомий після 6 листопада, коли Центральна виборча комісія повинна оголосили остаточні результати голосування.

Читайте: Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН) 

Другий тур можливий у громадах, де є більше ніж 10 тис. виборців. Міських голів тут обирають за мажоритарною системою абсолютної більшості – перемогу отримує той кандидат, який набере більше ніж 50% голосів.

За попередніми даними, другий тур буде у:

  • Львові;
  • Києві;
  • Одесі;
  • Дніпрі;
  • Черкасах;
  • Миколаєві;
  • Ужгороді;
  • Кривому Розі;
  • Дрогобичі.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, на яких українці обирали депутатів місцевих органів самоврядування та голів населених пунктів.

Результати екзит-полу показують, що в багатьох великих містах відбудеться другий тур виборів міських голів.

За попередніми підрахунками явка на місцевих виборах 25 жовтня стала на 10% нижчою від попередніх виборів і склала 37%.

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