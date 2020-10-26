Второй тур выборов мэров в городах, где ни один кандидат не набрал 50% голосов, могут назначить до 15 ноября.

Точный день будет известен после 6 ноября, когда Центральная избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты голосования.

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Второй тур возможен в общинах, где есть более 10 тыс. избирателей. Городских голов здесь избирают по мажоритарной системе абсолютного большинства — победу одерживает тот кандидат, который наберет более 50% голосов.

По предварительным данным, второй тур будет в:

Львове;

Киеве;

Одессе;

Днепре;

Черкассах;

Николаеве;

Ужгороде;

Кривом Роге;

Дрогобыче.

Местные выборы 2020

В Украине 25 октября прошли местные выборы, на которых украинцы выбирали депутатов местных органов самоуправления и глав населенных пунктов.

Результаты экзитпола показывают, что во многих крупных городах будет второй тур выборов мэров.

По предварительным подсчетам явка на местных выборах 25 октября стала на 10% ниже предыдущих выборов и составила 37%.