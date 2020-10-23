Президент США Дональд Трамп заявив, що під час перебування при владі його опонента, представника Демократичної партії Джо Байдена Росія анексувала Крим.

Цю тезу він озвучив під час фінального туру дебатів між кандидатами на посаду глави держави на виборах 2020.

– Саме за нього (за Байдена, – Ред.) Росія забрала собі частину України, – зазначив Дональд Трамп.

Читайте: Трамп розповів, коли у США з’явиться вакцина проти коронавірусу

Тема України також спливала під час дебатів у контексті звинувачень Трампом Байдена у його зв’язку зі справами сина, який фігурує у скандалі з українською компанією Burisma.

Дебати Трампа і Байдена

Фінальні дебати між Трампом і Байденом відбулися у США.

Ця зустріч пройшла спокійніше, ніж перша. Кандидатам вимикали мікрофони, щоб вони не перебивали один одного.

Однак все одно без взаємних звинувачень не обійшлося, кандидати не соромилися нагадати один одному про промахи та скандальні історії.