На местных выборах 2020, которые прошли в Украине 25 октября, украинцы имели возможность не только проголосовать за новых руководителей городов, выбрать депутатов в областные и районные советы, но я принять участие во всенародном опросе, инициированном президентом страны Владимиром Зеленским.

Но, вопреки ожиданиям его авторов, изучение общественного мнения по пяти вопросам, провалилось. Об этом в эфире Фактов ICTV заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

— Я считаю, что опрос провалился. Во-первых, он не имел никаких законных оснований. Если бы президент Зеленский хотел получить мнение граждан, стоило бы заказать в профессиональных социологов социологический опрос с незначительной погрешностью, — сообщил Алексей Кошель.

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По его словам, изучать мнение граждан начали с 10.00, из-за чего пенсионеры, привыкшие голосовать первыми, не смогли озвучить свою позицию.

Кроме того, во время разговоров интервьюеров и граждан нередко возникали конфликты.

— Мы наблюдали факты, когда непрофессиональные интервьюеры объясняли избирателям, что такое Будапештский меморандум, почему необходимо сократить количество народных депутатов. Результат был очевиден — это конфликты и обвинения в агитации, — объясняет Алексей Кошель.

По его мнению, власти необходимо вернуться к реальным механизмам народовластия и принять закон о всеукраинском референдуме и о местных референдумах.

Опрос же выглядел как обычная пиар-акция, попытка сместить информационный фон. Его результаты нельзя будет использовать.

— Это непрофессиональный срез информации, он не соответствует общественному мнению. Во время социологического опроса делается выборка всех граждан, а в нашем случае хаотично опросили часть избирателей, — подводит итог специалист.

Всенародный опрос украинцев

Накануне местных выборов 2020 Владимир Зеленский анонсировал проведение всенародного опроса граждан 25 октября.

В украинцев должны были спрашивать об отношении к введению зоны свободной торговли на Донбассе, легализации лекарственного каннабиса и уменьшении количества нардепов с 450 до 300.

Однако организаторов опроса стали обвинять в непрофессионализме, в частности, в Хмельницкой области его проводила 11-летняя девочка.