Поліція зафіксувала у Хмельницькій області факт проведення опитування 11-річною дівчинкою. На її матір склали протокол щодо невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Він наголосив, що діти 14-18 років мають право займатися волонтерством, але за умови згоди батьків.

За його словами, поліції потрібен певний час, щоб встановити, чи всі батьки надали таку згоду, оскільки частина неповнолітніх були без документів.

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Опитування Зеленського і неповнолітні волонтери

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у день місцевих виборів пояснила, що участь неповнолітніх волонтерів у проведенні опитування – 5 запитань від президента України Володимира Зеленського – є правомірною, якщо дітям дозволили займатися цим батьки.

Водночас неповнолітні волонтери не можуть надавати допомогу ЗСУ, правоохоронним органам, органам держвлади під час дії особливого періоду, а також під час здійснення нагляду за засудженими і у медичних закладах.