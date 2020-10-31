У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів Конституційного суду України буде кричущим порушенням основного закону країни.

Також Рада закликає розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Відповідний лист генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч Бурич і президент Венеціанської комісії Джіанна Букіккіо відправили на ім’я Дмитра Разумкова.

– Припинення повноважень суддів є кричущим порушенням Конституції і фундаментального принципу поділу влади. Порушення Конституції не може привести до культури конституціоналізму та поваги до верховенства права, які мають на меті боротьбу з корупцією. Ми розуміємо, що перед вами стоїть дуже серйозне завдання, і не недооцінюємо необхідність своєчасних, твердих і рішучих дій. Тим не менш, ми настійно закликаємо вас зважати на несприятливі, глибокі і довгострокові наслідки для вашої країни можливого поспішного рішення звільнити конституційних суддів, – йдеться в листі.

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Своїм листом Рада Європи спонукає Разумкова вивчити можливі альтернативні способи забезпечення того, щоб боротьба з корупцією, відповідно до міжнародних стандартів, залишалася пріоритетом для країни.

Схожу думку раніше висловив представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

За його словами, внесений на розгляд Верховної Ради президентський законопроект, у якому пропонується звільнити всіх суддів Конституційного суду, повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією.