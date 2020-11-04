PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Ми не збираємося запроваджувати локдаун по всій країні – Шмигаль

Україна не вводитиме локдаун по всій країні. Водночас деякі карантинні обмеження можуть бути введені.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні 4 листопада.

– Дуже багато країн в Європі та світі закриваються на повторний жорсткий локдаун. Ми зараз не маємо наміру йти цим шляхом і вводити локдаун всієї країни, але, якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень, – заявив Шмигаль.

Читайте: Найважче попереду: Степанов про другу хвилю Covid-19

Уряд планує закупити 2 млн швидких тестів на коронавірус.

Що таке карантин вихідного дня

МОЗ пропонує запровадити в Україні карантин вихідного дня. У разі його прийняття усі заклади та установи працюватимуть лише у робочі дні тижня.

З вечора п’ятниці до 5 ранку понеділка заклади харчування, розважальні та культурні заклади, працювати не зможуть. Кафе та ресторани зможуть працювати лише на доставку.

Джерело: Урядовий портал

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка