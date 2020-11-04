Україна не вводитиме локдаун по всій країні. Водночас деякі карантинні обмеження можуть бути введені.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні 4 листопада.

– Дуже багато країн в Європі та світі закриваються на повторний жорсткий локдаун. Ми зараз не маємо наміру йти цим шляхом і вводити локдаун всієї країни, але, якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень, – заявив Шмигаль.

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Уряд планує закупити 2 млн швидких тестів на коронавірус.

Що таке карантин вихідного дня

МОЗ пропонує запровадити в Україні карантин вихідного дня. У разі його прийняття усі заклади та установи працюватимуть лише у робочі дні тижня.

З вечора п’ятниці до 5 ранку понеділка заклади харчування, розважальні та культурні заклади, працювати не зможуть. Кафе та ресторани зможуть працювати лише на доставку.