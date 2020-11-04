Украина не будет вводить локдаун по всей стране. Однако некоторые карантинные ограничения могут быть введены.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании 4 ноября.

— Очень много стран в Европе и мире закрываются на повторный жесткий локдаун. Мы сейчас не собираемся идти этим путем и вводить локдаун всей страны, но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям, — заявил Шмыгаль.

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Правительство планирует закупить 2 млн быстрых тестов на коронавирус.

Что такое карантин выходного дня

Минздрав предлагает ввести в Украине карантин выходного дня. В случае его принятия все учреждения и учреждения будут работать только в рабочие дни недели.

С вечера пятницы до 5.00 понедельника кафе, развлекательные и культурные заведения, работать не смогут. Кафе и рестораны смогут работать только на доставку.