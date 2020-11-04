PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Мы не собираемся вводить локдаун по всей стране — Шмыгаль

Украина не будет вводить локдаун по всей стране. Однако некоторые карантинные ограничения могут быть введены.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании 4 ноября.

— Очень много стран в Европе и мире закрываются на повторный жесткий локдаун. Мы сейчас не собираемся идти этим путем и вводить локдаун всей страны, но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям, — заявил Шмыгаль.

Читайте: Самое трудное впереди: Степанов о второй волне Covid-19

Правительство планирует закупить 2 млн быстрых тестов на коронавирус.

Что такое карантин выходного дня

Минздрав предлагает ввести в Украине карантин выходного дня. В случае его принятия все учреждения и учреждения будут работать только в рабочие дни недели.

С вечера пятницы до 5.00 понедельника кафе, развлекательные и культурные заведения, работать не смогут. Кафе и рестораны смогут работать только на доставку.

Источник: Кабмин

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх