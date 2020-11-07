Президент України Володимир Зеленський привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента у США.

– Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства з США. Наші країни завжди співпрацювали у сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба тільки міцнішає!

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. ???????? and ???????? have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також привітав Джо Байдена з перемогою.

– Хоча наші країни розділені океаном, нас об’єднують загальні цінності і сильна зацікавленість у захисті і просуванні свободи. З нетерпінням чекаємо зустрічі в Києві, – написав він у Twitter.

7 листопада провідні міжнародні ЗМІ повідомили, що Джо Байден переміг на виборах в США. Зокрема, за інформацією CNN, у Пенсільванії Байден отримав 49,7% підтримки, що дало йому ще 20 голосів.

Загалом видання повідомляє, що демократ набрав 284 голоси Колегії виборників.

З перемогою Джо Байдена почали вітати також світові лідери, серед яких канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Австрії Себастіан Курц, а також прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.