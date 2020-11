Президент України Володимир Зеленський привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента у США.

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. ???????? and ???????? have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020