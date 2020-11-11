Через погіршення епідситуації в Україні припинили лише деякі планові госпіталізації та операції, відтермінування яких не несе ризику для життя чи здоров’я українців. Інші втручання будуть проводитися й надалі.

Про це під час брифінгу 11 листопада повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Будь-яка операція та госпіталізація, відтермінування яких може нести загрозу життю чи здоров’ю, не можуть бути перенесені. Пацієнти будуть вчасно госпіталізовані, вчасно прооперовані. Інсульти, інфаркти, термінові та ургентні операції не можуть бути перенесені, – пояснив Максим Степанов.

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Яка медична допомога й надалі надаватиметься українцям:

у разі ускладнення перебігу вагітності та пологів;

породіллям та новонародженим;

пацієнтам з онкологічним захворюваннями;

паліативна медична допомога у стаціонарних умовах;

планова медична допомога у закладам охорони здоров’я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу за умови дотримання відповідних норм.

Лікування коронавірусу вдома

Під час брифінгу у середу Максим Степанов також розповів, які хворі на коронавірус можуть лікуватися в домашніх умовах.

За його словами, це лише пацієнти з легкою формою перебігу хвороби.

Детальніше про лікування коронавірусу в домашніх умовах читайте на Фактах ICTV.