Україна та Іран домовляться про вирішення усіх питань щодо авіакатастрофи літака МАУ, якщо усі рухатимуться у юридичних рамках, зберігатимуть волю та утримуватимуться від політизації та утворення медійного ажіотажу навколо розслідування.

Про це заявив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді.

За його словами, проблем не виникне, якщо обидві сторони будуть рухатись законним шляхом та з доброї волі. У разі вимог, які виходитимуть за юридичні межі, будуть незаконні та не матимуть добрих намірів, вирішення питань щодо катастрофи може мати певні складнощі, внаслідок чого справа може затягнутись.

Читайте: Катастрофа літака МАУ: чорні скриньки довели факт втручання у лайнер

Також він додав, що іранська сторона впродовж усього періоду після авіакатастрофи підтвердила свою добру волю та діяла згідно із законодавством.

– Мені здається, ми виконали всі зобов’язання, які мали у юридичній площині, демонструючи добру волю. Моє прохання полягає також у тому, щоб ми будували наш діалог у рамках закону та на засадах доброї волі й прагнули зберігати позитивну атмосферу, створену після першого туру переговорів, утримувалися від політизації питання та створення медійного ажіотажу. У цьому випадку, я запевняю, що справу буде вирішено швидко, чітко, об’єктивно та на засадах справедливості, – зазначив Мораді.

У серпні Україна завершила перший етап переговорів з Іраном щодо виплат компенсації родичам загиблих у авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані.

Другий етап запланований на жовтень 2020 року.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що офіційний Тегеран підтвердив готовність виконувати всі міжнародні зобов’язання у рамках міжнародних конвенцій – Чиказької і Монреальської.

Також він додав, що розмір компенсацій буде визначений після того, як Київ отримає повну інформацію про обставини катастрофи, “притягнення винних до відповідальності і вибачень іранської сторони”.

Авіакатастрофа літака МАУ сталася 8 січня 2020 року одразу після вильоту з аеропорту Тегеран. Усі 167 пасажирів загинули. Через декілька днів іранська влада визнала причетність до катастрофи – літак збили військові.

Наприкінці липня чорні скриньки збитого літака відправили до Парижу для розшифрування.