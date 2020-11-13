В період новорічних і різдвяних свят 250 найбільш завантажених відділень Укрпошти по всій Україні працюватимуть без вихідних. Більшість із них розташовані у обласних центрах та великих містах.

Інші відділення працюватимуть за раніше встановленим графіком.

Відповідне рішення ухвалили через те, що саме у цей час обсяги відправлень національного поштового оператора значно зростають.

Перелік відділень Укрпошти, які працюватимуть на Новий рік і Різдво

Графік роботи Укрпошти на Новий рік і Різдво by Віта Гірко on Scribd

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Вихідні на Новий рік та Різдво 2021

Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 будуть тривалими. Оскільки 31 грудня випадає на четвер, то вихідним, за рішенням Кабміну, буде і 1 січня.

Тому українці матимуть три вихідних дні поспіль – п’ятницю, суботу та неділю.

Різдво Христове у 2021 році за православним календарем випадає також на четвер – 7 січня. Тому вихідними будуть ще й п’ятниця, субота і неділя.