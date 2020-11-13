Призначено другий тур виборів мера Борисполя – дата

Повторні вибори містого голови Борисполя відбудуться 31 січня 2021 року. Їх проведуть у зв’язку зі смертю діючого мера міста Анатолія Федорчука, який переміг на місцевих виборах 25 жовтня.

Про дату проведення повторних виборів повідомили у Центральній виборчій комісії. Виборчий процес почнеться з 11 грудня 2020 року.

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Рішення про проведення повторних виборів ухвалила Бориспільська міська виборча комісія.

Вони діяли за п.7 ч.1 ст.280 Виборчого кодексу України, за якою ТВК ухвалює рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися і про призначення повторних виборів, якщо переможець виборів не отримав мандат міського голови в порядку, встановленому Кодексом, з підстав, зазначених в п.4 ч.1 та ч.4 ст.231 (в разі смерті).

На виборах міського голови Борисполя 25 жовтня балотувалися 18 кандидатів.

Смерть Анатодія Федорчука

Чинний мер міста Бориспіль Анатолій Федорчук помер від ускладнень, які викликав коронавірус. Партія Наш край повідомила, що саме Анатолій Федорчук переміг на місцевих виборах та мав би очолити Бориспільську ОТГ.