У Києві правоохоронці склали за останні вихідні 243 адміністративних протоколи за порушення карантину вихідного дня за ч.1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Загалом 21-22 листопада було перевірено 1 509 об’єктів господарської діяльності. Переважна більшість порушень – це робота закладів господарської діяльності та торгівельно-розважальних центрів, попри заборону у рамках запровадженого карантину.

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За такі порушення передбачається штраф у розмірі від 34 до 170 тис. грн.

Також працівники поліції склали 17 адміністративних протоколів за порушення носіння засобів індивідуального захисту у громадських місцях, тобто масок. За це закон передбачає штраф від 170 до 255 грн.

Порушення карантину вихідного дня

У вихідні у Києві закрили чотири ресторани за порушення карантину. Зокрема – ресторан Villa Riviera на Дніпровській набережній, 14 Д, де Держпродпотребслужба вже втретє фіксує порушення. А в ресторані Mister Cat на Оболонському проспекті, 26 – двічі.

Закрили також розважальні заклади Brugge на Маршала Конєва, 8, і Bestie – на вулиці Євгена Коновальця, 44.