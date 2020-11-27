Офіс президента ставить завдання до 20 грудня забезпечити 80% ліжок киснем, тобто збільшити цю кількість на близько 30% від того рівня, який існує зараз.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко зазначив, що наразі цей показник становить 50% і щотижня кількість ліжок в медустановах, обладнаних киснем, збільшується на три тисячі.

– Збільшуємо кількість ліжок, а отже зменшується відсоток місць забезпечених киснем, оскільки це одночасний процес, – каже Тимошенко.

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У той же час Тимошенко розділяє відповідальність за боротьбу з коронавірусом між Міністерством охорони здоров’я та місцевою владою. Тому ОП разом із МОЗ об’єднали зусилля для вирішення цієї проблеми.

– Ми поєднали це все воєдино, щоб швидко здійснювати закупівлю та установку кисневих станцій, – повідомив Тимошенко.

Він також зазначив, що проблема із закупівлею такого обладнання існує і в інших країнах.

Закупівля кисню

11 листопада Кабмін додатково виділив 895 млн грн, щоб забезпечити киснем ліжка для хворих на коронавірус у лікарнях. Це стало можливим завдяки скороченню видатків на розвиток автомобільних доріг.

Шмигаль зазначив, що ще в серпні обласні державні адміністрації отримали доручення забезпечити киснем 80% ліжкомісць киснем. Минулого місяця на ці потреби вже спрямували 572 млн грн.