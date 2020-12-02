За яких причин депутати можуть пропускати засідання Ради – список

2 грудня Верховна Рада України підтримала законопроект №3642. Він встановлює поважні причини, за якими депутати можуть пропускати парламентські засідання.

Поважними причинами для відсутності є:

виконання доручень Верховної Ради, очільника ВР чи комітету, до якого входить депутат;

тимчасова втрата працездатності;

документально доведені траспортні перешкоди;

відпустка;

відрядження;

отримання медичних послуг (з відповідним висновком лікаря).

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Про свою відсутність на засіданні депутати мають повідомляти завчасно. Для цього їм необхідно оформити звернення та надати документи, що підтверджують причину пропуску.

Рада підтримала закон про відтермінування касових апаратів

1 грудня українські парламентарі проголосували за відтермінування законопроекту №4439-д. Відповідно до нього, запровадження касових апаратів для підприємців переноситься на 2022 рік.

Також скасовується механізм кешбеку (повернення частини коштів під час оплати).