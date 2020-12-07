У Києві знайшли тіло людини під льодом озера

У Києві під кригою водойми знайшли тіло чоловіка. 7 грудня на лінію Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про те, що в озері знаходиться тіло людини.

Рятувальники прибули на місце події та дістали з води мертвого чоловіка. Його тіло знаходилося за 10 м від берега.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини смерті чоловіка. Інцидент трапився на вул. Миколи Закревського, 95Б.

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Вбивство чоловіка у Житомирі

У Житомирі чоловіки жорстоко вбили товариша під час алкогольного застілля. Через дрібний конфлікт фігуранти справи напали на загиблого, якому було 49 років. Злочинці роздягли його та залишили помирати у під’їзді.

За скоєний злочин їм загрожує до восьми років позбавлення волі.