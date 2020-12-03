Роздягли і викинули в під’їзд: у Житомирі товариші жорстоко вбили 49-річного чоловіка

У Житомирі алкогольне застілля трьох товаришів завершилося жорстоким побиттям та загибеллю одного з чоловіків.

Журналістам Надзвичайних новин вдалося поспілкуватися з сусідами 49-річного Сергія.

Його закривавлене тіло випадково знайшли у підїзді. Непритомний чоловік лежав повністю голий.

– Ось тут він лежав без жодного одягу. Тут видно, де лежала його голова, – розповіла одна із сусідок.

Про той факт, що Сергія вже побитого приволокли на це місце, свідчили багряні сліди на підлозі.

Проте найжахливішим було те, що поки чоловік помирав на холодному бетоні, за дверима двоє його товаришів спокійно смажили картоплю і пили горілку.

Сусіди зайшли до квартири, де тривало застілля, і застигли на місці: у центрі кімнаті лежав зламаний стілець, а його уламки були закривавленими.

Поки їхала поліція, небайдужі сусіди утримували чоловіків у квартирі. Тим часом медики, які боролися за життя Сергія, так і не змогли його врятувати.

Обох товаришів було затримано: чоловіки були настільки п’яні, що не змогли нічого пояснити. Але згодом один із них таки зізнався.

– Разом розпивали спиртні напої і під час дріб‘язкового конфлікту почали наносити удари потерпілому. Пізніше уже його непритомного просто винесли у під‘їзд, де й покинули, – розповіла речниця поліції Житомирщини Алла Ващенко.

Загиблому Сергію було 49 років, мешкав сам, ніде не працював і часто випивав. Але сусіди його жаліють.

– Шкода хлопця, неможливо описати словами – це звірство якесь. Болить душа. Ким би він не був, це – людина, – розповів знайомий загиблого.

Затриманим товаришам 33 та 40 років, раніше обоє вже мали проблеми із законом. За смертельне побиття чоловікам світить до восьми років ув‘язнення.

Жорстоке вбивство жінки на Харківщині

В сусідній Харківській області поліція розслідує справу жорстокої розправи над 37-річною жінкою, яку здійснив колишній свекор.

Головним мотивом вбивства чоловік назвав відмову матері двох дітей віддати йому онука на виховання.

Жінка загинула від численних ударів викруткою в груди.