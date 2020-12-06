Аварія літака у Київській області (ФОТО)

Біля села Гоголів Броварського району Київської області розбився легкомоторний літак, на борту якого перебували двоє чоловіків.

Приватний літак Beechcraft Bonanza N83MS впав посеред поля.

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– Потерпілих власника літака 1967 року народження та інструктора 1957 року народження з множинними забоями госпіталізували до Броварської центральної районної лікарні. Загрози життю немає, – розповіли у прес-службі ДСНС у Київській області.