Аварія літака у Київській області (ФОТО)

Біля села Гоголів Броварського району Київської області розбився легкомоторний літак, на борту якого перебували двоє чоловіків.
Приватний літак Beechcraft Bonanza N83MS впав посеред поля.
Читайте: Вертоліт з людьми впав у річку в США, є жертва
– Потерпілих власника літака 1967 року народження та інструктора 1957 року народження з множинними забоями госпіталізували до Броварської центральної районної лікарні. Загрози життю немає, – розповіли у прес-службі ДСНС у Київській області.
У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.
На Сумщині розбився легкомоторний літак
У суботу вранці, 12 вересня, в полі біля села Дяківка у Сумській області виявили залишки легкомоторного літака Х-32 Бекас, який зазнав аварії.
Пілот повітряного судна загинув, інших постраждалих не виявили.