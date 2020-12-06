PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Київській області розбився легкомоторний літак

Біля села Гоголів Броварського району Київської області розбився легкомоторний літак, на борту якого перебували двоє чоловіків.

Приватний літак Beechcraft Bonanza N83MS впав посеред поля.

Читайте: Вертоліт з людьми впав у річку в США, є жертва

– Потерпілих власника літака 1967 року народження та інструктора 1957 року народження з множинними забоями госпіталізували до Броварської центральної районної лікарні. Загрози життю немає, – розповіли у прес-службі ДСНС у Київській області.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

  • Аварія літака у Київській області (ФОТО)
  • Аварія літака у Київській області (ФОТО)
  • Аварія літака у Київській області (ФОТО)
  • Аварія літака у Київській області (ФОТО)
У Київській області розбився легкомоторний літак / 2 фотографии

На Сумщині розбився легкомоторний літак

Джерела: Нацполіція, ДСНС

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка