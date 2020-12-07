Джо Байден є першим в історії президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна. Такою думкою поділився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр вважає, що питання, чи зміниться щось у відносинах України та США після приходу до Білого дому нової адміністрації, – складніше, ніж може здатися на перший погляд.

– Не можна ігнорувати той факт, що останній рік-півтора тема України у внутрішній політиці США була болісною. До речі, Україна пройшла цей період гідно, і це треба теж зафіксувати. І сподіваємося, що це буде належно оцінено.

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Йдеться, зокрема, про скандальний запис, на якому Дональд Трамп нібито намагався натиснути на Володимира Зеленського, щоб той знайшов “компромат” на сина Байдена Гантера.

Вибори в США

13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних.

24 листопада Дональд Трамп повідомив про готовність передати владу у США Джо Байдену. Він доручив відповідним органам розпочати процес, однак наголосив, що все одно судитиметься.