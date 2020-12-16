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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Швидкі приїжджатимуть вчасно: Кабмін ухвалив постанову

Кабмін затвердив розподіл звернень до екстреної медичної допомоги на критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні.

Це дозволить оптимізувати роботу системи та скоротить час приїзду швидкої в критичних випадках до 10 хвилин.

– Залежно від стану пацієнта, звернення до швидкої розділятиметься на критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні, – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні.

Читайте: Доступ лікарень: Кабмін дав зелене світло лікам від Covid-19

  • Звернень до екстреної медичної допомоги – розподіл за станом хворих
  • Звернень до екстреної медичної допомоги – розподіл за станом хворих
  • Звернень до екстреної медичної допомоги – розподіл за станом хворих
  • Звернень до екстреної медичної допомоги – розподіл за станом хворих
Швидкі приїжджатимуть вчасно: Кабмін ухвалив постанову / 2 фотографии

Також глава уряду підкреслив, що це допоможе скоротити смертність, адже пріоритет надаватиметься критичним пацієнтам.

Алгоритм тестування на Covid-19

В Україні оновили стандарт надання медичної допомоги у частині здійснення тестування на коронавірус.

Очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ про збільшення переліку осіб, яких тестуватимуть безкоштовно. Рішення ухвалили через зменшення кількості людей, які самостійно вирішують тестуватися.

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