Звернень до екстреної медичної допомоги – розподіл за станом хворих

Кабмін затвердив розподіл звернень до екстреної медичної допомоги на критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні.
Це дозволить оптимізувати роботу системи та скоротить час приїзду швидкої в критичних випадках до 10 хвилин.
– Залежно від стану пацієнта, звернення до швидкої розділятиметься на критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні, – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні.
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Також глава уряду підкреслив, що це допоможе скоротити смертність, адже пріоритет надаватиметься критичним пацієнтам.
Алгоритм тестування на Covid-19
В Україні оновили стандарт надання медичної допомоги у частині здійснення тестування на коронавірус.
Очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ про збільшення переліку осіб, яких тестуватимуть безкоштовно. Рішення ухвалили через зменшення кількості людей, які самостійно вирішують тестуватися.