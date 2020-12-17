Помер Геннадій Кернес: коли чекати перевиборів голови Харкова

17 грудня повідомили про смерть міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Очільник міста не зміг подолати коронавірусну хворобу, хоч і лікувався у клініці Шаріте.

Тепер розпочнеться новий етап боротьби за крісло міського голови.

Хоча дати перевиборів ще не відомі, досить скоро потенційні кандидати можуть розпочати кампанії для того, щоб очолити Харків.

Факти ICTV розповідають, хто може стати мером Харкова та коли чекати на перевибори.

Хто до перевиборів

Нині виконання обов’язків міського голови Харкова може перейти до секретаря міськради Ігорю Терехову.

Згідно із законом Про місцеве самоврядування в Україні, він має замістити Кернеса, якщо той не може виконувати свої обов’язки.

– У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради, – йдеться у тексті ст. 42 цього закону.

Згідно із законом, виконувати обов’язки очільника Харкова Терехов має відсьогодні, оскільки лише зараз стало відомо, що Кернес помер.

Так триватиме, поки не проголосують на позачергових виборах харківського міського голови, які мали б відбутися вже наступного року.

Коли чекати на перевибори

У тимчасового наступника міського голови буде 15 діб для того, щоб подати до парламенту клопотання про призначення позачергових виборів.

Фактично у виконувача обов’язків очільника Харкова є час до кінця року, щоб подати відповідний документ до Верховної Ради. Звичайно, він може зробити це і 1 січня, але навряд чи хтось захоче готувати клопотання на свята.

А от Рада може розглядати документ набагато довше.

– Рішення (про проведення виборів, – Ред.) ухвалюється Верховною Радою України не пізніше ніж у 90-денний строк з дня дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, – йдеться у Виборчому кодексі.

У коментарі Фактам ICTV експерт з політики та місцевого розвитку Олександр Солонтай заявив, що на голосування парламенту за відповідне клопотання можна очікувати лише після того, як буде готова кандидатура.

– За українськими політичними традиціями, дата виборів міського голови призначається на той час, коли більшість у Верховній Раді вважає, що готова до виборів мера. Якщо кандидатура готова, то народні депутати швидко виконують обов’язок, визначений Конституцією України, а саме призначають дату голосування – наприклад, на березень-квітень 2021 року, – розповідає експерт.

Водночас голова громадської організації Опора Ольга Айвазовська вважає, що процес може розтягнутися на кілька років, адже відповідальність колегіального органу парламенту за непризначення дати позачергових виборів фактично відсутня.

– Оголошення позачергових виборів – питання, яке лежить у площині відповідальності парламенту та може бути розтягнуте в часі на роки, що неодноразово демонструвала практика. Тож, поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом, – пише Айвазовська.

На думку Солонтая, розвиток подій, коли питання перевиборів постійно відкладатимуть, також можливий.

А дещо подібне ми вже спостерігали.

– Якщо кандидат “за підтримки влади” відсутній, то затягування може тривати нескінченно. Наприклад, коли помер міський голова Луцька, то Верховна Рада п’ять років не призначала вибори міського голови, аж до чергових виборів, які відбулися 25 жовтня, – говорить експерт з політики та місцевого розвитку.

Кандидати на посаду

Звичайно ж, на місце очільника Харкова претендуватимуть ті ж особи, які змагалися за нього під час місцевих виборів.

– Наразі основними кандидатами на посаду мера Харкова є Ігор Терехов, член команди покійного Кернеса, а також Олександр Фельдман (Опозиційна платформа – За життя), Олексій Кучер (Слуга народу), Олег Абрамичев (Європейська солідарність) та Ігор Черняк (Блок Світличної), які балотувалися на минулих місцевих виборах, – каже Солонтай.

Та хто саме візьме першість на позачергових місцевих виборах, нині важко сказати. Якщо довіра до команди Кернеса переважатиме, то цілком імовірно, що це буде Терехов.

Якщо без Кернеса утвориться так званий політичний вакуум, заповнити його зможе будь-хто з конкурентів. Особливо якщо у міськраді буде видно роботу партії, до якої він належить.

За результатами місцевих виборів, на яких переміг Кернес, найбільше шансів у Фельдмана, який отримав 14,3% голосів. Одразу за ним йшли Кучер (7,2%) та Абрамичев (6,6%).

Проте далеко не всі прихильники покійного очільника так само приязно ставляться до Опозиційної платформи – За життя, Європейської солідарності або будь-якої іншої політсили.

Голоси не обов’язково розподіляться за пропорціями, які ми побачили на місцевих виборах. Цікаво подивитися, що зроблять кандидати, щоб “переманити” на свій бік виборців Кернеса.

Справжнє протистояння почнеться незадовго до позачергових виборів, а доти усі зацікавлені лише “промацуватимуть ґрунт”.

Все одно реальні кроки можна буде здійснювати лише тоді, коли повідомлять дату голосування.

А цього ще потрібно дочекатися. Адже невідомо, скільки часу витратить Рада на те, щоб все ж призначити вибори.