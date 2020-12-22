Станом на 22 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 1 159 осіб.

За добу у місті від вірусу померло 26 людей, одужали 1 242 хворих.

Загалом у столиці зафіксовано 102 282 випадки Covid-19. За час пандемії у столиці 1 749 людей померли від вірусу, 33 981 мешканець столиці одужав.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: