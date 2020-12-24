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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Зелена і червона зони: країни з найскладнішою ситуацією з Covid-19

МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон. До червоної зони перейшли Велика Британія, Румунія та Німеччина, а Йорданія приєдналася до зеленої.

До зеленої зони входять: Італія, Польща, Канада, Франція, Іспанія, Китай, Російська Федерація, Греція, Норвегія, Фінляндія, Єгипет та інші.

У червоній зоні залишаються: Литва, Грузія, США, Туреччина, Угорщина, Велика Британія, Німеччина, Болгарія, Данія, Латвія та інші.

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Україна і надалі залишається у зеленій зоні поширення коронавірусу.

списки країн червоної та зеленої зони

списки країн червоної та зеленої зони

Загалом у переліку значиться 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Країни, після яких не потрібна самоізоляція

Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.

Прибуття з країни зеленої зони:

  • самоізоляція чи обсервація не вимагається.

Прибуття з країни червоної зони:

  • обсервація/самоізоляція на 14 днів після перетину кордону (можна припинити, якщо здати ПЛР-тестування);

Можна уникнути самоізоляції, якщо надати ПЛР-тест, зроблений ще до повернення в Україну, але не пізніше ніж за 48 год. до перетину кордону.

Джерело: МОЗ

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