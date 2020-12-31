ФОП першої групи звільнили від сплати єдиного податку – термін

Фізичні особи-підприємці, які входять до першої групи, не будуть сплачувати єдиний податок шість місяців. Державна податкова служба України звільнила їх від сплати грошових стягнень з грудня 2020 року по травень 2021 року включно.

До першої групи належать підприємці, чия діяльність не залучає найманих працівників. Це стосується осіб, які займаються роздрібною торгівлею або надають послуги населенню, їх дохід на місяць не має перевищувати 1 млн грн.

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Зміни у сплаті Єдиного соціального внеску

У 2021 році в Україні зміняться рахунки для сплати ЄСВ – Єдиного соціального внеску. Платникам податків потрібно буде отримати нові реквізити. Як дізнатися реквізити для сплати ЄСВ, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Державна податкова служба