ФЛП первой группы освободили от уплаты единого налога — срок

Физические лица-предприниматели, которые входят в первую группу, не будут платить единый налог шесть месяцев. Государственная налоговая служба Украины освободила их от уплаты денежных взысканий с декабря 2020 года по май 2021 года включительно.

К первой группе относятся предприниматели, чья деятельность не привлекает наемных работников. Это касается лиц, занимающихся розничной торговлей или оказывающих услуги населению, их доход в месяц не должен превышать 1 млн грн.

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Изменения в уплате Единого социального взноса

В 2021 году в Украине изменятся счета для уплаты ЕСВ — Единого социального взноса. Налогоплательщикам нужно будет получить новые реквизиты. Как узнать реквизиты для уплаты ЕСВ, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Государственная налоговая служба