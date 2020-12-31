PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

ФЛП первой группы освободили от уплаты единого налога — срок

Физические лица-предприниматели, которые входят в первую группу, не будут платить единый налог шесть месяцев. Государственная налоговая служба Украины освободила их от уплаты денежных взысканий с декабря 2020 года по май 2021 года включительно.

К первой группе относятся предприниматели, чья деятельность не привлекает наемных работников. Это касается лиц, занимающихся розничной торговлей или оказывающих услуги населению, их доход в месяц не должен превышать 1 млн грн.

Читайте: Повышение минималки, пенсий и тарифов: что изменится с 1 января 2021

Изменения в уплате Единого социального взноса

В 2021 году в Украине изменятся счета для уплаты ЕСВ — Единого социального взноса. Налогоплательщикам нужно будет получить новые реквизиты. Как узнать реквизиты для уплаты ЕСВ, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Государственная налоговая служба

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка