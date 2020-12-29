Українці чекали на 2021 рік із великим нетерпінням і надіями на краще. Почнеться він із підвищення мінімальної заробітної плати і пенсій. Але водночас зростуть ціни на газ і опалення.

Що зміниться в Україні з 1 січня 2021 року і упродовж місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Посилення карантину

Із 8 до 24 січня 2021 року в Україні запровадять жорсткий карантин. Це зробили, щоб не допустити нової потужної хвилі поширення коронавірусу, яка може настати після новорічних свят.

Обмеження жорсткого січневого карантину в Україні передбачатимуть закриття ресторанів, барів і кафе. Але вони зможуть працювати навиніс і на доставку замовлень. Не працюватимуть театри, кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, ТРЦ.

Також не можна буде проводити будь-які розважальні, спортивні чи культурні масові заходи. Всі освітні заклади, крім дитячих садочків, відправлять на канікули.

Водночас продовжать працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.

Соцвиплати

Із 1 січня зросте розмір мінімальної заробітної плати до 6 тис. грн. Із січня до вересня 2020 року вона становила 4 723 грн, а з вересня зросла до 5 тис. грн.

Згідно з новим розрахунком, з 1 січня роботодавець має платити працівнику щонайменше 36,11 грн за годину роботи.

Також із 1 січня відбудеться перший етап індексації пенсій. Вони зростуть з 2 100 грн до 2 400 грн для тих, кому більше 65 років і чий стаж роботи нараховує 30 років для чоловіків і 25 років – для жінок.

Податки

Оскільки підвищується розмір мінімальної заробітної плати, то збільшуються і податки. Тому Єдиний соціальний внесок для фізосіб-підприємців з 1 січня зросте із 1 100 грн до 1 320 грн на місяць.

Водночас із 1 січня 2021 року Державна казначейська служба України запроваджує нові рахунки для сплати ЄСВ – Єдиного соціального внеску. Якщо після 1 січня платник внесе оплату за старими реквізитами, то кошти не зарахують. Їх повернуть з приміткою: нез’ясовані надходження.

Але з 1 січня 2021 року звільняються від сплати за себе Єдиного внеску фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони:

отримують пенсію за віком або за вислугу років;

є особами з інвалідністю;

досягли віку та отримують, відповідно до закону, пенсію або соціальну допомогу.

Крім того, з 1 січня для ФОПів першої, другої та третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, скасували книгу обліку доходів. Вони можуть вести облік у довільній формі, відображаючи доходи щомісячно.

Тарифи

Із 1 січня 2021 року в Україні зросте вартість доставлення газу. Відповідні тарифи уже затвердили для 19 газорозподільчих компаній.

Найбільше платитимуть споживачі АТ Лубнигаз – 2,94 грн за кубометр на місяць, а найменше – 0,47 коп. за кубометр на місяць – споживачі ПрАТ Кременчукгаз.

Також із 1 січня зростуть тарифи на опалення, які підвищили усім 23 компаніям. Після підвищення середньозважений тариф постачання тепла населенню для 23 компаній становитиме 1 121,71 грн/Гкал.

Найбільше вартість опалення для населення підвищили ТОВ Євро-реконструкція (на 49,7%), Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ (обидві ТОВ Нафтогаз Тепло, на 37,1% і 34,1%), Білоцерківська ТЕЦ (33,2%), ТОВ Сумитеплоенерго (на 25%), Чернігівська ТЕЦ (ТОВ ТехНова, на 24,1%).

З 1 січня до 31 березня 2021 року діятиме новий тариф на електроенергію, який становитиме 1,68 грн за 1 кВт/год.

Пільгового тарифу з Нового року, який передбачав, що перші використані 100 кВт/год коштували 90 коп. за 1 кВт/год, вже не буде.

Нові санітарні вимоги до шкіл

Із 1 січня почнуть діяти нові санітарні вимоги до шкіл. Серед іншого, вони передбачають обов’язкове встановлення внутрішніх туалетів у школах і використання дротового чи бездротового інтернету.

Також тепер меблі у класи добиратимуть відповідно до зросту учнів, а школярів, які проживають на відстані понад 2 км від навчального закладу, забезпечать транспортом.

Крім того, з’явиться перелік продуктів, які заборонять продавати в шкільних буфетах, і продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні.

Зарплати медикам

Із 1 січня київські лікарі отримають доплати. Зокрема, медики комунальних лікарень столиці отримуватимуть надбавки до зарплати з міського бюджету в розмірі:

лікарі – 5 тис. грн;

медсестри – 4 тис. грн;

молодший медперсонал – 2 тис. грн.

Українська мова у сфері обслуговування

Із 16 січня 2021 року набуває чинності стаття 30 закону Про забезпечення функціонування української мови як державної, яка передбачає остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову.

Тепер українців повинні обслуговувати державною мовою у супермаркеті, інтернет-магазині, у кав’ярні, ресторані, в банку, аптеці, на АЗС, вокзалі, в спортзалі чи бібліотеці тощо.

Однак ця вимога стосується не лише сфери торгівлі, а й освітніх послуг, медичного обслуговування, надання соціальних послуг. Також українською має бути інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню.

Переатестація у ЗСУ

Із 1 січня 2021 року в Збройних силах України почнеться переатестація сержантського старшинського складу на нові військові звання. Її мета полягає в тому, щоб з’ясувати, чи отримав військовослужбовець звання на законних підставах.

У корабельному складі Військово-морських Сил ЗСУ буде переатестація тільки для мічмана і старшого мічмана. Вони отримають звання штаб-старшина і майстер-старшина.

А головний старшина флотилії, головний старшина командування морської піхоти і головний старшина Військово-Морська сил отримають ще кілька військових звань – це старший майстер-старшина і головний майстер-старшина відповідно.

Перевибори

У Київській, Чернігівській, Вінницькій та Сумській областях відбудеться повторне голосування у межах проведення місцевих виборів.

17 січня 2021 року пройдуть перевибори мера Новгород-Сіверського, вони відбудуться через смерть обраного на виборах 25 жовтня очільника міста. Крім того, 31 січня 2021 року нового міського голову обиратимуть і у Борисполі, там переобраний лідер помер від коронавірусу.

Що буде з курсом долара у 2021 році

У Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1. Тим часом аналітики Oxford Economics припускають, що середньорічний курс долара у 2021 році буде на рівні 28,4 грн за $1.

На думку фінансистів, курс може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.