Президент Володимир Зеленський 29 грудня підписав указ №600/2020 про присвоєння звання Героїв України з удостоєнням ордена Золота Зірка членам екіпажу рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України, які загинули внаслідок авіакатастрофи в Ірані 8 січня 2020 року.

Героями України посмертно стали дев’ять членів екіпажу Boeing 737, збитого іранськими військовими в небі над Тегераном:

командир літака Володимир Гапоненко;

командир повітряного судна – пілот-інструктор Олексій Наумкін;

другий пілот Сергій Хоменко;

старші бортпровідники – Катерина Статнік та Ігор Матьков

бортпровідники – Денис Лихно, Марія Микитюк, Валерій Овчарук та Юлія Сологуб.

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Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ сталася 8 січня 2020 року. Літак впав відразу після вильоту з Тегерана. Через кілька днів влада Ірану визнала, що його збили військові, прийнявши за ворожий об’єкт.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України.

У грудні уряд Ірану відкликав пропозицію про виплату компенсацій сім’ям жертв, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ.

Україна досі не отримала від Ірану документів фінального звіту, на якому базуватиметься розслідування катастрофи.