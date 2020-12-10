В Україні здорожчають квитки на потяги – дата

В 2021 році Укрзалізниця планує підняти ціни на квитки для пасажирів.

Про це йдеться у фінансовому плані компанії.

Укрзалізниця планує отримати 3,53 млрд грн чистого прибутку у 2021 році. Для порівняння, плановий показник за 2020-й – 0,07 млн ​​грн при скороченні виручки на 3,2% – до 86,504 млрд грн.

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Виручка, запланована на 2021 рік, у 86,504 млрд грн на 15,4% більше очікуваного результату 2020 року.

Доходи від перевезення пасажирів прогнозуються у розмірі 7,762 млрд грн, що на 43,6% вище плану на 2020-й.

Крім того, у 2021 році планується індексація тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісяця. Додаткові доходи складуть 557,9 млн грн.

Додаткові потяги на зимові свята

Укрзалізниця до новорічних та різдвяних свят призначила низку потягів у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів, Хмельницький – Лисичанськ.

Детальніше про додаткові потяги на свята, читайте у матеріалі Фактів ICTV.