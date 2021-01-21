НБУ підвищив прогноз інфляції на 2021 рік до 7%

Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2021 рік з 6,5% до 7%.

Про це повідомили в НБУ під час брифінгу 21 січня.

– Національний банк переглянув прогноз зростання інфляції у 2021 році в бік підвищення з 6,5% до 7%, – зазначив очільник Нацбанку Кирило Шевченко.

За його словами, у першій половині 2021 року інфляція прискориться.

Однак у Нацбанку очікують її повернення до 5% у 2022 році.