НБУ підвищив прогноз інфляції на 2021 рік до 7%

Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2021 рік з 6,5% до 7%.
Про це повідомили в НБУ під час брифінгу 21 січня.
– Національний банк переглянув прогноз зростання інфляції у 2021 році в бік підвищення з 6,5% до 7%, – зазначив очільник Нацбанку Кирило Шевченко.
За його словами, у першій половині 2021 року інфляція прискориться.
Однак у Нацбанку очікують її повернення до 5% у 2022 році.
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