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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Голова Держмитниці Рябікін доповів Зеленському про хід реформи

У четвер, 28 січня, президент Володимир Зеленський провів робочу нараду з головою Державної митниці Павлом Рябікіним.

Голова Держмитниці Рябікін доповів Зеленському про хід реформи

Окрім виконання поточного плану, також було окреслено майбутні кроки у реформуванні української митниці.

За словами Павла Рябікіна, відомство працює над приєднанням до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту, що є основою для переміщення товарів між державами – членами ЄС.

– Потрібно прискорити реформування Державної митної служби. Українська митниця повинна перестати бути годівницею для малих і великих корупціонерів і воротами для контрабандистів, а стати прозорим, зрозумілим та зручним сервісом для підприємців і громадян, – заявив Володимир Зеленський.

Реформа митниці передбачає:

  • перехід на новітні технології та діджиталізацію;
  • спрощення та гармонізацію митних процедур;
  • оптимізація ставок мита з європейським законодавством;
  • навчання та тестування персоналу;
  • поліпшення матеріально-технічної бази.
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Павло Рябікін очолив Держмитницю у листопаді 2020 року. Раніше, з 2017 року, він обіймав посаду гендиректора Міжнародного аеропорту Бориспіль.

У 2005-2006 політик роках працював заступником міністра транспорту та зв’язку.

Павло Рябікін став п’ятим головою Держмитниці впродовж за 2020 рік.

До цього реформу митниці намагалися впровадити в життя Максим Нефьодов, Ігор Муратов, Андрій Павловський та Євген Єнтіс.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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