Голова Держмитниці Рябікін доповів Зеленському про хід реформи

У четвер, 28 січня, президент Володимир Зеленський провів робочу нараду з головою Державної митниці Павлом Рябікіним.
Окрім виконання поточного плану, також було окреслено майбутні кроки у реформуванні української митниці.
За словами Павла Рябікіна, відомство працює над приєднанням до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту, що є основою для переміщення товарів між державами – членами ЄС.
– Потрібно прискорити реформування Державної митної служби. Українська митниця повинна перестати бути годівницею для малих і великих корупціонерів і воротами для контрабандистів, а стати прозорим, зрозумілим та зручним сервісом для підприємців і громадян, – заявив Володимир Зеленський.
Реформа митниці передбачає:
- перехід на новітні технології та діджиталізацію;
- спрощення та гармонізацію митних процедур;
- оптимізація ставок мита з європейським законодавством;
- навчання та тестування персоналу;
- поліпшення матеріально-технічної бази.
Павло Рябікін очолив Держмитницю у листопаді 2020 року. Раніше, з 2017 року, він обіймав посаду гендиректора Міжнародного аеропорту Бориспіль.
У 2005-2006 політик роках працював заступником міністра транспорту та зв’язку.
Павло Рябікін став п’ятим головою Держмитниці впродовж за 2020 рік.
До цього реформу митниці намагалися впровадити в життя Максим Нефьодов, Ігор Муратов, Андрій Павловський та Євген Єнтіс.