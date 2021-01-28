Місія МВФ в Україні продовжена на 7-10 днів

Місію Міжнародного валютного фонду в Україні продовжено на сім-десять днів.

– Для нас принципово залишатися в програмі МВФ. Ми зараз в активній стадії переговорів. У нас продовжено місію на сім-десять днів, – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він додав, що за цей час можлива фіналізація меморандуму в частині зобов’язань України.

– Є очікування, що за цей час ми фіналізуємо меморандум, – зазначив він.

Місія стартувала 21-23 грудня минулого року, після чого було взято перерву на свята, до 11 січня. Місія проводить дистанційне обговорення з владою України останніх актуально економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду.

МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми – за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня – наступного.

Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і завершального четвертого – $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план був порушений.