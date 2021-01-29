29 січня 1918 року півтисячі юних добровольців, переважно студентів, гімназистів та кадетів, стали на захист Української народної республіки проти вдесятеро чисельнішої більшовицької армії Муравйова в історичній битві під Крутами.

Від тієї події минуло 103 роки, але актуальності вона не втратила. Нині сміливість та жертовність студентів історики порівнюють з подвигом захисників Донецького аеропорту у протистоянні з Росією. Тому героїв Крут називають першими українськими кіборгами.

Пам’ять героїв Крут в Україні вшановують з 2003 року.

10 фактів про битву під Крутами

На початку січня 1918-го більшовицька Росія оголосила загальний наступ на Україну і до середини місяця захопила майже все Лівобережжя, але головною ціллю був Київ. За таких умов 22 січня Центральна Рада ІV Універсалом проголосила незалежність УНР. 28 січня у Бахмачі дві більшовицькі армії, що наступали з двох фронтів, об’єдналися у чотиритисячне військо під командуванням Михайла Муравйова. У росіян були на озброєнні бронепоїзд та артилерія. Проте вже наступного дня на станції Крути більшовиків зупинили близько 520 українських воякiв, юнакiв і студентiв під командуванням Аверкія Гончаренка. Більшість хлопців не мали військової підготовки, а на озброєнні – лише 16 кулеметів та гармата. Вони фактично йшли на неминучу смерть. Проте українці мали вигідніші позиції, тому завдали значних втрат бiльшовицьким вiйськам – близько 300 вбитих. Бій під Крутами тривав понад 5 годин – до самої темряви. Проте під тиском ворога українським бійцям довелося відступити. На шляху відступу вони підривали залізничні колії та мости. Це дозволило стримати наступ більшовиків на чотири дні. На жаль, одна студентська чота з 27 хлопців, заблукавши у темряві, повернулася до Крут, де вони потрапили в полон. Їх катували, а потім стратили. Згодом майже всіх героїв поховали на Аскольдовій могилі у Києві. Під Крутами, за різними оцінками істориків, загинули від 70 до 100 хлопців. Нині вiдомi прiзвища 20 з них: студенти Народного унiверситету – Олександр Шерстюк, Ісидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сiрик, Омельченко (сотник); студенти Київського унiверситету святого Володимира – Олександр Попович, Володимир Шульгин, Микола Лизогуб, Божко-Божинський, Дмитренко, Андрiїв; гiмназисти 2-ї Кирило-Мефодiївської гiмназiї – Андрiй Соколовський, Євген Тернавський, Володимир Гнаткевич, Григiр Пiпський, Іван Сорокевич, Павло Кольченко (прапорщик), Микола Ганкевич. Подвиг героїв Крут дозволив укласти мир між урядом УНР та державами Четверного союзу. 9 лютого 1918 року було підписано Брестський мирний договір, який означав міжнародне визнання незалежності України.

Фільм Крути 1918

Два роки тому вийшов фільм Крути 1918 про героїчну битву біля однойменної залізничної станції.

Майже всі персонажі, крім Петлюри, Грушевського і Муравйова, – вигадані. Рецензію на фільм читайте на Фактах ICTV.