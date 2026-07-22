Українським водіям знову доведеться платити більше за заправку автомобілів.

Вранці 22 липня провідні мережі АЗС вкотре переписали цінники на бензин, дизельне пальне та автогаз. Найбільше цього разу подорожчали дизель і преміальні марки пального.

Яка вартість бензину на заправках, з чим пов’язане зростання цін на пальне в Україні, Факти ICTV дізнавалися у фахівців консалтингової компанії Нафторинок.

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Які ціни на бензин в Україні сьогодні

Як розповів нам аналітик Нафторинку Олександр Сіренко, сьогодні підняття цін на бензин торкнулося практично всіх основних видів пального. Найактивніше вартість переглянули великі мережі автозаправних станцій.

Найбільше бензин А-95 та А-95+ подорожчав на заправках UPG, де ціна зросла на 1,50 грн за літр. У мережі WOG бензин додав 1,40 грн/л.

На ОККО, KLO, БРСМ та AMIC вартість А-95 збільшилася на 1 грн/л, а на KLO преміальний А-95+ подорожчав ще на 0,90 грн/л.

За інформацією Нафторинку, станом на 22 липня літр бензину А-95 коштує:

UKRNAFTA — 77,90 грн;

WOG — 82,90 грн;

ОККО — 81,90 грн;

UPG — 77,90 грн;

KLO — 82,20 грн;

SOCAR — 82,99 грн;

БРСМ — 73,99 грн;

AMIC — 77,95 грн.

Ціни на пальне: скільки коштує дизель

Не оминуло подорожчання і дизельне пальне. Найбільше підняття цін на дизель зафіксували на АЗС WOG, де дизель і дизельне пальне преміум-класу подорожчали одразу на 3 грн за літр.

У мережі UPG дизель та ДП+ додали по 2 грн/л. На БРСМ звичайне дизпальне також подорожчало на 2 грн/л, а преміальне — на 1 грн/л.

У UKRNAFTA ціна зросла на 1,50 грн/л, а ОККО та KLO підняли вартість на 1 грн/л. Найменше переглянула ціни мережа AMIC — тут дизель подорожчав на 0,50 грн/л.

Станом на 22 липня літр дизельного пального коштує:

UKRNAFTA — 80,40 грн;

WOG — 85,90 грн;

ОККО — 83,90 грн;

UPG — 80,90 грн;

KLO — 83,00 грн;

SOCAR — 82,90 грн;

БРСМ — 79,99 грн;

AMIC — 79,99 грн.

Змінилися й ціни на скраплений газ. Найбільше газ подорожчав на станціях UPG — на 1,50 грн за літр. У мережах UKRNAFTA та KLO автогаз додав ще по 1 грн/л.

Чому ростуть ціни на бензин в Україні

Фахівці Нафторинку пояснюють, що зростання цін на пальне в Україні пов’язане насамперед з подорожчанням бензину на гуртовому ринку.

За даними Нафторинку, гуртова ціна бензину А-95 вперше в історії перевищила 100 тис. грн за тонну й продовжує зростати. Однією з головних причин стало різке підвищення європейських котирувань, через що значно подорожчав імпортний ресурс.

Додатковий тиск створює і дефіцит вільного бензину всередині країни. Попри активний імпорт, значна частина пального ще до перетину українського кордону вже розподіляється між мережами АЗС. Через це на гуртовому ринку залишається небагато вільного ресурсу, а кількість актуальних пропозицій обмежена.

За інформацією Нафторинку, за дві декади липня імпорт усіх марок бензину до України становив 109 тис. тонн.

Ще на початку липня середня гуртова ціна бензину А-95 була 92 817 грн за тонну. Менш ніж за місяць вона збільшилася більш ніж на 7 тис. грн, або приблизно на 7,7%.

Ситуацію ускладнює і світовий ринок. За оцінками експертів, сировина за цей період подорожчала на 28%, а вартість нафти Brent 22 липня досягла $92 за барель.

Саме через подорожчання імпортного ресурсу та високі закупівельні ціни гуртовий ринок продовжує тиснути на роздрібний сегмент.

Наразі важко прогнозувати, на скільки зросте вартість бензину, але експерти Нафторинку не виключають, що ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз можуть і надалі поступово зростати, якщо ситуація на світовому нафтовому ринку не зміниться.

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