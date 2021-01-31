В “ДНР” почалася вакцинація російським Супутником V – ЗМІ

На окупованих територіях Донецької області почалася вакцинація від коронавірусу російською вакциною Супутник V.
Про це повідомила низка сепаратистських ЗМІ з посиланням на ватажка “ДНР” Дениса Пушиліна.
За його словами, “республіка” отримала декілька тисяч доз вакцини, а поставки Супутника V з РФ будуть регулярними.
Зазначається, що списки для вакцинації вже складено.
Натомість офіційний Кремль не підтвердив поставок своєї вакцини на окуповані території України.
За даними російських ЗМІ, жодних поставок Супутника V в Донецьк і Луганськ не передбачено.
“Нова доктрина ЛДНР”
Нещодавно на окупованих територіях Донеччини сепаратисти провели так званий форум Російський Донбас.
Там проросійські активісти оприлюднили “доктрину” так званої ЛДНР.
У документі виокремлено сім головних пунктів, які бойовики “планують втілити в життя найближчим часом”.
Одним із пунктів є захоплення усіх населених пунктів Донецької та Луганської областей.
Джерело: Dan-news