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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

В “ДНР” почалася вакцинація російським Супутником V – ЗМІ

На окупованих територіях Донецької області почалася вакцинація від коронавірусу російською вакциною Супутник V.

В “ДНР” почалася вакцинація російським Супутником V – ЗМІ

Про це повідомила низка сепаратистських ЗМІ з посиланням на ватажка “ДНР” Дениса Пушиліна.

За його словами, “республіка” отримала декілька тисяч доз вакцини, а поставки Супутника V з РФ будуть регулярними.

Зазначається, що списки для вакцинації вже складено.

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Натомість офіційний Кремль не підтвердив поставок своєї вакцини на окуповані території України.

За даними російських ЗМІ, жодних поставок Супутника V в Донецьк і Луганськ не передбачено.

“Нова доктрина ЛДНР”

Нещодавно на окупованих територіях Донеччини сепаратисти провели так званий форум Російський Донбас.

Там проросійські активісти оприлюднили “доктрину” так званої ЛДНР.

У документі виокремлено сім головних пунктів, які бойовики “планують втілити в життя найближчим часом”.

Одним із пунктів є захоплення усіх населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Джерело: Dan-news

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