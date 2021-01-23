Отримував гроші наперед: сепаратист Коваленко зізнався у співпраці зі спецслужбами РФ та “ЛНР”

СБУ затримала херсонського сепаратиста Едуарда Коваленка, який зізнався у співпраці зі спецслужбами РФ і так званої ЛНР.

На відео затриманий розповів, що на вимогу агентів ФСБ займався організацією масових протестів, зокрема, проти підвищення тарифів і вступу України до НАТО.

Метою була дискредитація органів державної влади та дестабілізація ситуації в країні. За це Коваленко отримав понад $20 тис.

Крім цього, слідство встановило, що взимку 2020 року сепаратист зустрічався з керівниками адміністрації окупованого Криму, зокрема з Сергієм Аксьоновим.

– Я був пов’язаний зі співробітником ФСБ. Він мене просив провести акції, спрямовані проти вступу України в НАТО. За це я отримав $30 тис., але $9 він у мене забрав. Після обміну полоненими між Україною та Росією у 2019 році я неодноразово бував в окупованому Луганську. Там зі мною зв’язалися їхні спецслужби. Просили, аби зв’язався з керівниками політичних структур.

Також на відео затриманий Едуард Коваленко зізнався, що мав одразу два псевдоніми: Кузнєцов та Джигурда.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

На Прикарпатті затримали сепаратистку

Днями під Івано-Франківськом контррозвідка СБУ затримала командирку бойовиків “ЛНР”, яка воювала проти українських військових на Донбасі.

Зловмисниця причетна до захоплення адмінбудівель у Луганську у 2014 році.

Також слідство встановило, що жінка очолювала угруповання бойовиків у так званій ЛНР, а згодом коригувала обстріли позицій підрозділів ЗСУ.